Afrique du Sud : vers une rupture commerciale avec Washington ?

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa appelle la population à se préparer à l’éventualité d’un arrêt de la coopération commerciale avec les États-Unis. S’adressant à la presse, le chef de l’État a voulu dresser un constat réaliste de la situation actuelle et de la dégradation progressive des relations entre les deux pays depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA), qui accorde aux pays d’Afrique subsaharienne éligibles un accès préférentiel au marché américain, a été reconduite jusqu’à fin 2028.

Après son approbation par le Congrès, le texte doit désormais être signé par le président Donald Trump, une étape qui pourrait s’avérer plus compliquée, selon le président sud-africain.

À plusieurs reprises, Donald Trump a manifesté son hostilité envers l’Afrique du Sud et ses dirigeants, notamment en relayant de fausses allégations concernant de prétendues persécutions raciales contre les Afrikaners blancs, que Pretoria a toujours démenties.

L’éligibilité de l’Afrique du Sud à ce dispositif fait désormais l’objet d’un examen minutieux, alors que Washington intensifie ses critiques à l’encontre de Pretoria, notamment en formulant des accusations de discrimination envers cette communauté, rejetées par les autorités sud-africaines.

Une exclusion de l’AGOA pourrait toutefois avoir de graves conséquences économiques pour le pays.

L’Afrique du Sud est le principal bénéficiaire de ce dispositif, qui lui permet notamment d’exporter ses voitures vers les États-Unis en bénéficiant d’une exonération de droits de douane. Ce marché constitue la deuxième source de recettes d’exportation du pays vers les États-Unis.

Cyril Ramaphosa se dit prêt à se tourner vers d’autres marchés afin de limiter les répercussions d’une éventuelle exclusion du dispositif.