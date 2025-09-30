Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Fin de l'AGOA : un enjeu crucial pour l’économie africaine

Travailleurs en usine à United Aryan EPZ, à Ruaraka près de Nairobi, Kenya, 21 mars 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Kenya

La loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, l’AGOA, prendra fin ce mardi, dans un climat d’incertitude. Depuis 2000, cet accord a permis à des milliers de produits africains d’accéder sans droits de douane aux marchés américains, favorisant le développement de nombreux secteurs.

Au Kenya, notamment, l’exportation textile vers les États-Unis a été multipliée par dix, passant de 50 millions à 500 millions de dollars.

Julia Shigadi, mère de trois enfants, travaille depuis 22 ans dans une usine de vêtements : « C’est mon gagne-pain. S’il disparaît, c’est ma vie qui s’effondre. »

Plus de 66 000 emplois, principalement des femmes, dépendent de cette industrie vulnérable à l’heure actuelle.

La fin de l’accord pourrait entraîner la perte de centaines de milliers d’emplois en Afrique.

Les dirigeants africains, comme le président Ruto, multiplient les négociations pour prolonger l’AGOA ou signer de nouveaux accords avec Washington.

Cependant, dans un contexte de bouleversements du commerce mondial et de nouvelles taxes américaines, l’engagement de la Maison Blanche reste incertain.

Ce développement pourrait bien redéfinir l’avenir économique du continent, avec des enjeux majeurs pour l’ensemble de l’Afrique.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.