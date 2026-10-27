Crise diplomatique : Pretoria tente le rapprochement avec Washington

L’Afrique du Sud tend la main à Washington. Son ambassadeur aux États-Unis, Roelf Meyer, se dit optimiste sur la possibilité de rétablir des relations aujourd’hui tendues entre les deux pays. Pour le diplomate sud-africain, il faut sortir de la crise.

Pour l’ambassadeur, la solution passe par un dialogue direct entre les deux gouvernements :

« D’une certaine manière, nous n’avons pas vraiment l’occasion d’engager un véritable dialogue. Je pense que ce problème peut être résolu s’il y a un dialogue direct entre les États-Unis et les autorités sud-africaines. Et nous espérons pouvoir établir cela, comme nous l’avons nous-mêmes expérimenté : si l’on commence par des discussions, cela peut déboucher sur un dialogue, puis, à terme, sur des négociations », a expliqué Roelf Meyer.

Pretoria et Washington s’opposent depuis des mois sur les questions raciales, commerciales et diplomatiques. L’administration Trump a réduit son aide, imposé des droits de douane, et boycotté le sommet du G20 de Johannesburg en 2025.

« À tous égards, d’après tout ce que je sais des États-Unis, il est important que nous entretenions de bonnes relations. Il existe malheureusement une tension en ce moment. Les relations sont tendues. Tout le monde le sait. Et nous devons nous employer à trouver des moyens de sortir de cette situation », ajoute-t-il.

Alors que l'Afrique du Sud se prépare à un éventuel retrait de l’AGOA, les autorités tentent un pari, renouer le dialogue avec la maison blanche de Donald Trump ou a défaut se tourner vers Pékin qui supprimé ses droits de douane pour quasiment toute l’Afrique.