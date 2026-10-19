Mali : HRW dénonce des exactions commises par l'armée et ses adversaires rebelles

L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch dénonce les exactions commises par l’armée malienne et ses alliés paramilitaires russes, tout comme leurs adversaires rebelles dans un nouveau rapport.

HRW a déclaré que malgré ses alertes et ses déclarations liées aux meurtres de civils en violation du droit international,les organisations internationales et les gouvernements n'agissent pas**.**

L’organisation a exhorté le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine à « prendre d’urgence des mesures pour empêcher de nouvelles atrocités » au Mali.

Depuis 2012, le pays d’Afrique de l’Ouest est en proie à une crise sécuritaire opposant l’armée et ses alliés russes à des combattants djihadistes, à des groupes séparatistes touaregs et à des gangs criminels.

Les miliaires qui dirigent le Mali depuis les coups d’État successifs de 2020 et 2021 se sont tournés vers la Russie pour obtenir du soutien, en faisant appel aux services de paramilitaires du groupe Wagner, devenu l’Africa Corps en 2025.

« L’armée malienne et le Corps africain allié, contrôlé par la Russie… ont tué et blessé de nombreux civils lors d’attaques et pendant leur détention, en violation du droit international humanitaire », a déclaré HRW.

« Les combattants islamistes et séparatistes ont également violé les lois de la guerre, notamment en torturant et en exécutant des soldats maliens capturés », a-t-elle ajouté.

Les forces armées maliennes et leurs soutiens russes ont eu recours à des frappes de drones « apparemment aveugles » et à d’autres exactions dans le cadre d’une offensive intensifiée menée ces derniers mois contre les insurgés, qui a coûté la vie à des dizaines de civils,a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié lundi.

Les exactions commises contre les civils par l’armée et les paramilitaires ont été largement documentées.

Le dernier rapport de HRW s'appuie sur des entretiens menés entre le 30 juillet et le 20 septembre auprès de 30 personnes dans le centre et le nord du Mali, parmi lesquelles des militants des droits de l'homme, des responsables communautaires, des journalistes et un soldat malien.