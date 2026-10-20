Mali : des hommes armés tuent plus de 40 civils dans le nord-est

Plus de 40 civils ont été tués ce week-end lors d’attaques menées par des hommes armés contre des camps situés dans la région de Ménaka, au nord-est du Mali, ont indiqué lundi à l’AFP des sources sécuritaires et locales.

Les assaillants seraient arrivés à moto et auraient pris pour cible des camps abritant principalement des membres de la communauté Daoussahak, dont le bureau exécutif a imputé ces meurtres au groupe « État islamique ».

C'est au sein de la communauté Daoussahak qu'est né le Mouvement pour le salut de l'Azawad (MSA), selon ces sources. Le MSA est aligné sur le gouvernement au pouvoir à Bamako.

Les camps visés se trouvent à environ 50 kilomètres (31 miles) de la ville de Menaka, dans le village de Tinabow ou ses environs, ainsi que dans la zone de Tagadayat.

Une source sécuritaire basée à Gao a déclaré à l’AFP que ce massacre avait eu lieu « en représailles aux opérations militaires menées récemment dans la région et aux attaques du MSA ».

« D’après les informations que nous avons reçues, on dénombre environ 40 morts, principalement des hommes », a précisé cette source.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire opposant l’armée et ses alliés russes à des combattants djihadistes, à des groupes séparatistes touaregs et à des gangs criminels. L’instabilité économique a alimenté cette crise.

Les militaires qui dirigent le Mali depuis les coups d’État successifs de 2020 et 2021 s’est tournée vers la Russie pour obtenir du soutien, en faisant appel aux services de paramilitaires du groupe Wagner, devenu l’Africa Corps en 2025.