Kenya : le verdict attendu ce lundi dans le procès du massacre de Shakahola

Au Kenya, le verdict dans le procès de Paul Mackenzie, prédicateur autoproclamé accusé du massacre de Shakahola, est attendu ce lundi.

Le tribunal de Mombasa doit se prononcer sur le sort du gourou et de ses 94 coaccusés, poursuivis pour la mort de plus de 530 personnes, en majorité des femmes et des enfants. Leurs corps avaient été exhumés de fosses communes découvertes en 2023 dans la forêt de Shakahola, dans l’est du pays.

Selon l’accusation, Paul Mackenzie aurait convaincu ses adeptes de se laisser mourir de faim, en leur promettant qu’ils rencontreraient Jésus après leur mort. L’affaire, connue sous le nom de "massacre de la forêt de Shakahola", avait provoqué une onde de choc internationale.

En 2024, le prédicateur et ses associés avaient plaidé non coupables des accusations de meurtre. Paul Mackenzie fait également l’objet de poursuites distinctes pour homicide involontaire et terrorisme, des accusations qu’il conteste également.

Selon le parquet, les autopsies ont révélé chez certaines victimes des signes de famine, d’asphyxie, de compression du cou et de traumatismes crâniens. La défense estime toutefois que le dossier repose largement sur des preuves indirectes et des éléments médico-légaux non concluants.

En 2024, la Commission nationale kényane des droits humains avait recensé 429 morts. En janvier dernier , Paul Mackenzie a également été inculpé dans une nouvelle affaire liée à la découverte de 52 corps supplémentaires dans un village voisin. Certaines victimes n’ont toujours pas été identifiées.