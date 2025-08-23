Kenya : nouvelles exhumations près du site de la secte de Shakahola

Les autorités kenyanes ont exhumé cinq corps dans le comté de Kilifi, sur la côte est du pays, sur un site situé à environ deux kilomètres de l’ancienne scène de crime de la secte de Shakahola.

L’opération s’est déroulée à Kwa Binzaro, une zone forestière devenue le centre d’une nouvelle enquête.

Le Dr Richard Njoroge, pathologiste du gouvernement, a déclaré que les fouilles avaient également permis de retrouver dix parties de corps humains, dispersées dans les fourrés environnants.

"Au début de cet exercice, nous avions identifié 27 tombes suspectes. Aujourd'hui, nous en avons ouvert six. Parmi elles, cinq corps ont été retrouvés", a-t-il précisé.

Dirigée par des unités de la police criminelle, des médecins légistes et des pathologistes, l’opération a aussi mis au jour 27 fosses communes présumées, laissant craindre la découverte d’un nombre bien plus important de victimes.

Cette affaire ravive les souvenirs du drame de Shakahola, qui avait secoué le pays en 2023. Plus de 400 corps avaient alors été retrouvés dans des fosses peu profondes. Tous étaient membres d’une secte menée par le pasteur Paul Mackenzie, qui leur aurait demandé de se laisser mourir de faim pour « rencontrer Jésus ». Il est actuellement détenu, inculpé de meurtre, dans l’attente de son procès.

Dans le cadre de cette nouvelle affaire, onze personnes soupçonnées d’être d’anciens adeptes de Mackenzie ont été arrêtées, mais n’ont pas encore été formellement inculpées.

Au Kenya, plusieurs organisations religieuses ont déjà été accusées de dérives sectaires, notamment pour avoir interdit à leurs fidèles l’accès aux soins médicaux ou à l’éducation.