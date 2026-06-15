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Cameroun : l'opposant Tchiroma Bakary porte plainte contre Paul Biya

Issa Tchiroma, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, s'adresse à la presse à Maroua, au Cameroun, ce jeudi 9 octobre 2025.   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Cameroun

L’ex-candidat à la présidentielle Tchiroma Bakary a déposé deux plaintes contre le président Paul Biya.

L'ancien ministre actuellement en exil en Gambie, a annoncé vendredi avoir déposé deux plaintes au tribunal judiciaire de Paris.

Invoquant le principe de compétence universelle, il dénonce la répression des manifestations contre l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

L'opposant soutient que plusieurs milliers de personnes seraient toujours détenus dans différentes prisons du Cameroun dans des conditions qu'il qualifie « d'illégales » et contraires aux droits fondamentaux.

Les plaintes visent le président camerounais, mais aussi une vingtaine de hauts responsables. Tchiroma Bakary indique avoir saisi cette juridiction internationale, en raison de multiples obstructions persistantes au Cameroun.

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