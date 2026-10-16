Afrique du Sud : Ramaphosa réintègre le chef de la police après sa suspension

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa annonce la réintégration du chef de la police nationale, Fannie Masemola, six mois après sa suspension dans une affaire de marché public controversé.

En poste depuis 2022, le commissaire national reprendra ses fonctions lundi, après l'abandon des poursuites judiciaires engagées contre lui.

Il était accusé de ne pas avoir respecté les règles de gestion des finances publiques et les procédures d'attribution d'un contrat de services de santé destiné à la police, d'une valeur de près de 14 millions de dollars.

Fannie Masemola a toujours contesté ces accusations. Selon la présidence, le parquet a décidé de retirer les charges le mois dernier, avant que la justice ne classe officiellement l'affaire.

Mais ce contrat reste au cœur d'une enquête plus large menée par la commission Madlanga.

Celle-ci examine des soupçons d'infiltration d'organisations criminelles au sein de la police et du système judiciaire sud-africain.

La réintégration de Fannie Masemola intervient ainsi dans un contexte de fortes interrogations sur l'intégrité des institutions chargées de faire respecter la loi.