France : unions, travailleurs et étudiants en grève nationale pour des salaires plus élevés

Une journée nationale de grèves et de manifestations se déroule ce jeudi 5 novembre en France, à l'appel de plusieurs organisations syndicales, dont la CGT, la CFDT et FO. Les revendications portient notamment sur les salaires, la fiscalité et les services publics. À Lyon, les organisateurs ont annoncé plus de 25 000 participants. Des incidents ont éclaté en tête de cortège, avec des jets de projectiles et des départs de feu. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et procédé à six interpellations. Les quatre lignes de métro et les deux funiculaires sont fermés. À Paris, la justice a confirmé le parcours imposé par la préfecture, entre République et Nation. Les autorités prévoyaient 40 000 à 80 000 manifestants, tandis que 25 stations de métro et environ 80 établissements scolaires ont été préventivement fermés. Des tensions ont également été signalées devant le lycée Hélène Boucher, où la police est intervenue pour retirer des barricades dressées par des élèves. À l'échelle nationale, 250 rassemblements et plus de 1 100 préavis de grève étaient annoncés, avec 70 000 policiers et gendarmes mobilisés.