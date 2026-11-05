Israël : en quête de majorité, Netanyahu obtient le soutien de deux partis

En Israël, deux formations politiques ont apporté mercredi leur soutien au Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, en quête de majorité pour la formation du futur gouvernement.

Problème : son parti politique bien qu’arrivé en tête des dernières élections législatives, ne dispose pas de majorité à la Knesset. Le parti du sionisme religieux plaide pour un gouvernement dirigé par Netanyahu.

''Étant donné que la majorité se trouve à droite et que le Likoud est le plus grand parti, nous estimons que c'est Benjamin Netanyahu qui devrait diriger ce gouvernement, que nous espérons vivement voir se former et pour lequel nous mettrons tout en œuvre.'', a déclaré Orit Strock, représentante du Parti du sionisme religieux.

Même son de cloche du côté du parti Shas. Cette formation milite pour la formation d’une majorité dirigée par le Likoud. Il faut trouver les 61 sièges.

''Le Shas est un parti qui reste fidèle à ses promesses fondamentales, et tout au long de la campagne électorale, nous avons déclaré que nous nous rendrions à la résidence présidentielle pour recommander Benjamin Netanyahu, représentant de la droite, afin qu’il reçoive le mandat et, avec l’aide de Dieu, forme également le prochain gouvernement. C’est ce que nous faisons actuellement, et je lui souhaite de réussir à obtenir les 61 sièges. Je pense que ce n’est pas facile ; rien n’est acquis d’avance ici, et il faudra obtenir et former cette majorité de 61 sièges sur la base des résultats électoraux.'', Michael Malchieli, représentant du parti Shas.

Jeudi, huit autres partis doivent se prononcer, alors que le président israélien a validé mercredi les résultats des législatives. Un camouflet pour Netanyahu qui contestait le verdict.