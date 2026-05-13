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Afrique du Sud : le chef de la police devant la justice pour corruption

La commissaire de la police nationale sud-africaine, Fannie Masemola, comparaît devant le tribunal de première instance de Pretoria, en Afrique du Sud, le mardi 21 avril 2026.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Afrique du Sud

Le général Fannie Masemola, actuellement suspendu de ses fonctions, a comparu devant le tribunal de première instance de Pretoria dans le cadre d’une affaire de passation de marché public présumée irrégulière.

L’affaire concerne l’attribution d’un contrat estimé à environ 228 millions de rands à la société Medicare 24, liée à Vusimuzi Matlala, présenté par les enquêteurs comme un acteur central présumé d’un réseau criminel organisé. Selon l’accusation, Fannie Masemola fait face à quatre chefs d’accusation pour violation de la loi sud-africaine sur la gestion des finances publiques (PMFA). Les autres coaccusés, au nombre d’au moins seize, sont poursuivis pour corruption, fraude et blanchiment d’argent.

Lors de l’audience, la Direction des enquêtes anticorruption a indiqué que les échanges avec Matlala sont désormais terminés, mais que de nouveaux éléments issus de ces consultations ont conduit à la poursuite de l’enquête et à l’implication de nouveaux suspects. L’État prévoit de transmettre l’ensemble du dossier aux accusés d’ici le 26 juin 2026, avec une possible modification de l’acte d’accusation pour intégrer les nouvelles conclusions de l’enquête.

La défense de Matlala a, par ailleurs, obtenu que son client reste détenu au centre correctionnel de Kgosi Mampuru afin de permettre la poursuite des consultations et de finaliser la procédure. L’affaire a finalement été renvoyée à une date ultérieure afin de permettre la poursuite des investigations et la communication complète du dossier à l’ensemble des accusés.

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