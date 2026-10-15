Somaliland : des centaines de personnes saluent les propos de Trump

Des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi à Hargeisa, la capitale du Somaliland, en agitant des drapeaux américains et somalilandais, pour saluer les propos du président américain Donald Trump qui a qualifié le Somaliland de « pays totalement différent ».

Ces propos ont été tenus lundi lors d’un rassemblement dans l’Ohio.

Le Somaliland est une région séparatiste de la Somalie qui gère ses propres affaires, elle est largement considérée comme plus stable et plus démocratique que le reste du pays, bien qu’elle n’ait été reconnue jusqu’à présent que par Israël.

Hargeisa a salué les propos du président, publiant mardi sur X qu’ils « soulignent l’identité distincte du Somaliland et sa réalité politique propre », et ajoutant qu’elle restait « inébranlable dans sa quête de reconnaissance internationale ».

Le Somaliland dispose de sa propre monnaie, de ses propres passeports et de sa propre armée, mais il peine à obtenir une reconnaissance internationale.

L’espoir que d’autres pays suivent l’exemple d’Israël – notamment les États-Unis, les Émirats arabes unis et l’Éthiopie – ne s’est pas concrétisé. Bien qu'ils considèrent le Somaliland comme un pôle stratégique militaire et commercial dans le golfe d’Aden, à proximité du Yémen, et comme un havre de démocratie dans une région instable.

Mais la sécession reste controversée : elle est vivement contestée par l’Union africaine et d’autres partenaires, qui craignent qu’elle n’encourage des mouvements séparatistes ailleurs.

Mogadiscio n’a pas fait de commentaire.