RDC : des proches de Tshisekedi visés par une enquête pour blanchiment en Belgique

La justice belge a mené des perquisitions aux domiciles de plusieurs proches et associés du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé lié à des revenus issus du secteur minier. Les opérations ont été confirmées par le parquet fédéral belge, qui n'a toutefois pas révélé l'identité des personnes visées.

L'enquête fait suite à une plainte déposée en 2025 à Bruxelles par un collectif d'ONG de la province congolaise du Katanga. Représentées par les avocats Bernard Maingain et Hervé Diakese, ces organisations dénoncent un système présumé de détournement des revenus miniers au détriment des communautés locales et de l'État congolais, suivi d'opérations de blanchiment en Belgique.

Selon les plaignants, plusieurs personnes de l'entourage du chef de l'État, dont certains possèdent la nationalité belge et résident en Belgique, auraient bénéficié de fonds issus de l'exploitation des ressources minières, notamment du cuivre et du cobalt. Ils estiment que ces revenus auraient permis de financer un train de vie sans rapport avec les revenus officiellement déclarés.

Le parquet fédéral a confirmé que les perquisitions ont été réalisées à Bruxelles et dans sa périphérie dans le cadre de cette enquête pour blanchiment, sans confirmer que les personnes visées étaient des membres de la famille présidentielle. De son côté, la présidence congolaise n'a fait aucun commentaire.

Cette affaire intervient dans un contexte politique sensible pour Félix Tshisekedi, confronté à la poursuite des violences dans l'est de la RDC, à une épidémie d'Ebola et à des critiques de l'opposition concernant un éventuel troisième mandat. Les investigations se poursuivent afin de déterminer si des infractions financières ont été commises.