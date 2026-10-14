RDC : l'épidémie d'Ebola dépasse la barre des 9 000 cas

La pire épidémie d'Ebola jamais enregistrée en République démocratique du Congo a dépassé la barre des 9 000 cas, le nombre de décès s'élevant à plus de 4 000 depuis début octobre, ont indiqué mardi les autorités sanitaires.

La RDC a officiellement déclaré mi-mai la 17e épidémie d’Ebola de son histoire, mais les experts estiment que le virus est apparu plusieurs semaines, voire plusieurs mois auparavant.

À ce jour, l'épidémie a infecté 9 066 personnes et causé 4 381 décès, soit un taux de létalité de 48,3 %, selon un nouveau rapport de l'Institut national congolais de santé publique (INSP).

Le virus Ebola, qui se transmet par contact avec des fluides corporels et provoque une fièvre hémorragique grave, a fait plus de 15 000 victimes en Afrique au cours des 50 dernières années.

La pire épidémie jamais enregistrée en RDC avait causé près de 2 300 décès sur 3 500 cas signalés entre 2018 et 2020.

Dans le cadre de la dernière épidémie, 2 389 guérisons ont été signalées. Après avoir débuté dans l’Ituri, au nord-est, l’épidémie s’est propagée à sept provinces du nord et de l’est.

Les ressources sanitaires sont limitées dans ces régions reculées, où la présence de groupes armés rend les déplacements difficiles. Le personnel médical et humanitaire est également confronté à la méfiance des communautés locales, ce qui a donné lieu à plusieurs incidents ces derniers mois.

L'épidémie actuelle est causée par la souche Bundibugyo du virus, pour laquelle il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement approuvé.

Les premières doses du vaccin Ervebo, dont l'efficacité a été prouvée contre la souche Zaïre — la variante la plus courante par le passé —, ont été administrées ces dernières semaines à des volontaires en première ligne dans le cadre d'un essai clinique.

Un essai clinique portant sur un vaccin contre Ebola devrait être lancé en RDC avant la fin du mois, ont déclaré mardi des experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).