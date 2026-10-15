Guinée-Bissau : un officier proche de l'ex-président Embalo limogé

Le général Horta N'tam, chef du pouvoir militaire en Guinée-Bissau, a limogé un officier proche du président déchu Umaro Sissoco Embalo, selon un décret consulté mercredi par l'AFP.

Le lieutenant-général Sadji Fati, ancien ministre de la Défense et conseiller militaire sous Embalo, dirigeait le cabinet civil présidentiel au palais, mais le décret indique qu'il a été « démis de ses fonctions avec effet immédiat ».

Son limogeage n'est que le dernier en date concernant des membres du personnel de la défense et des forces de sécurité depuis la chute d'Embalo, qui est désormais en exil au Maroc.

Les militaires sont au pouvoir depuis le 26 novembre, soit la veille de l’annonce prévue des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives.

L’armée a renversé Embalo et suspendu le processus électoral, ce qui a conduit de nombreux observateurs à soupçonner Embalo d’avoir orchestré le coup d’État afin d’empêcher la tenue d’une élection qu’il semblait voué à perdre.

Cependant, les militaires ont récemment pris un certain nombre de mesures suggérant qu’ils prennent leurs distances avec l’ancien président.

De nombreux membres de sa garde présidentielle et la plupart des officiers proches de lui sont écartés de leurs postes d’influence.

Le ministre de l’Intérieur, le général Mama Saliu Embalo, et la ministre de la Pêche, Maria Da Cruz Correia, tous deux considérés comme proches de lui, ont récemment été limogés.

L'armée est censée organiser des élections présidentielles et législatives le 6 décembre afin de permettre un retour à un régime civil. Mais la Commission électorale nationale a déclaré la semaine dernière que « les conditions ne sont pas réunies pour organiser » des élections.

Avant cette annonce, M. Embalo avait déclaré à l'AFP qu'il comptait se présenter à nouveau à la présidence.