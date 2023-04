Guinée Bissau : lancement prochain d'une compagnie aérienne nationale

Ce lancement permettra de combler la disparition de Air Bissau depuis plus de 2 décennies qui avait conduit à une dépendance aux compagnies étrangères.

Le gouvernement bissau-guinéen prévoit de lancer prochainement Guinée-Bissau Airlines.

L'annonce a été faite par le ministre des Transports et des Communications, Aristides Ocante da Silva, qui a révélé la signature d’un accord avec l’entreprise canadienne Jitaa Aéronautics. Cette dernière détiendra 70% des actions du transporteur, contre 30% pour l’Etat.

La nouvelle compagnie aérienne nationale devrait opérer des vols domestiques et assurer la liaison avec les pays de la sous-région et le reste du monde, a précisé le ministre. Dans ce pays avec près de 50% de la population de confession musulmane, les autorités promettent aussi des pèlerinages plus facilités vers la Mecque.

Le pays ne dispose plus de compagnie aérienne depuis environ 25 ans. L’ancien pavillon national, Air Bissau, ayant été liquidé en 1998.

A l'heure actuelle, les besoins en connectivité aérienne internationale de la Guinée-Bissau sont assurés par des transporteurs étrangers comme Cabo Verde Airlines, ASKY Airlines, Air Sénégal, Royal Air Maroc ou TAP Portugal.

Avec plus de 1,8 million d'habitants, la Guinée-Bissau est un petit pays dont le président de la République, Umaro Sissoko Emballo assure la présidence en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le pays se targue d'être le troisième producteur africain et sixième mondial de noix de cajou, ce qui représente près de 60% de ses revenus.

Le pays est par ailleurs riche en d'autres ressources telles que la bauxite, le pétrole, le bois ou les roches phosphatées.

Ouvert sur l'Océan atlantique, son potentiel touristique reste encore peu exploité