Guinée-Bissau : des soldats déclarent avoir pris le pouvoir

Des soldats ont déclaré à la télévision d'État avoir pris le pouvoir de la GuinéeèBissau ce mercredi 26 novembre.

Cette allocation s’est produite à la suite d'informations faisant état de coups de feu près du palais présidentiel. Le haut commandement militaire a déclaré qu'il "venait d'assumer les pleins pouvoirs de l'Etat.

"Le Haut Commandement Militaire pour le rétablissement de l'ordre national et public décide de déposer immédiatement le Président de la République, de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau, de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, les activités de tous les médias, de suspendre immédiatement le processus électoral en cours, de fermer les frontières terrestres, maritimes et l'espace aérien national.", a déclaé Dinis N'Tchama, porte-parole militaire .

Un journaliste de l'Associated Press a vu des routes menant au palais fermé, avec des points de contrôle tenus par des soldats lourdement armés et masqués.

Le président Umaro Sissoco Embaló reste pour le moment introuvable.

Les élections présidentielles et législatives ont eu lieu au début du mois. Le président sortant et le candidat de l'opposition Fernando Dias da Costa ont tous deux revendiqué la victoire mardi, même si les résultats officiels provisoires ne sont pas attendus avant jeudi.