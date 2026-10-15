African Energy Week : au Cap, les investissements énergétiques au cœur des débats

Réunis au Cap, en Afrique du Sud, les acteurs du secteur énergétique africain mettent en avant des accords de plusieurs milliards de dollars. Mais les ambitions de développement des hydrocarbures se heurtent aux préoccupations environnementales, exprimées par des militants mobilisés en marge du sommet.

L’African Energy Week 2026 rassemble cette semaine au Cap des représentants des gouvernements, des entreprises et des investisseurs autour de l’avenir énergétique du continent.

Verner Ayukegba, vice-président de la Chambre africaine de l’énergie, a fait état de 10 milliards de dollars d’accords déjà conclus à l’occasion de l’événement. Parmi les opérations et projets évoqués figurent la reprise par EduEnergias d’actifs historiques de Chevron en Angola, des annonces relatives aux projets gaziers au Sénégal, ainsi que des initiatives au Nigeria visant notamment à renforcer l’approvisionnement en gaz du projet de gaz naturel liquéfié Train 7.

Le projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc figure également parmi les chantiers susceptibles de mobiliser des investissements considérables. Selon Ayukegba, son développement par phases pourrait nécessiter des financements bien supérieurs aux 10 milliards de dollars déjà annoncés.

Au-delà de l’exploitation des ressources, les professionnels du secteur soulignent l’importance des retombées économiques. Godfrey Moagi, directeur général de la compagnie pétrolière nationale sud-africaine, estime que le développement de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz peut contribuer à réduire le chômage. Il souligne toutefois que les retombées pourraient être plus importantes si ces activités s’accompagnaient de la création d’industries connexes.

L’Afrique du Sud appelle par ailleurs à renforcer la coopération énergétique entre les pays africains afin de garantir un approvisionnement fiable et abordable, dans un contexte de tensions géopolitiques et de perturbations des marchés.

Mais en marge du sommet, les orientations défendues par l’industrie suscitent des critiques. Des militants de Greenpeace Africa et d’Extinction Rebellion ont manifesté contre les nouveaux projets pétroliers et gaziers, dénonçant leurs conséquences climatiques et sociales. Ils plaident pour une transition énergétique accordant davantage de place aux énergies renouvelables.