Marche pour le climat à Bruxelles : la planète hurle contre les énergies fossiles

La police a dénombré 45 000 manifestants, contre 60 000 selon les organisateurs. Au milieu des banderoles, un immense globe gonflable représentant un homme hurlant avançait dans le cortège, comme pour donner une voix à la planète et souligner l'urgence d'agir face au changement climatique. Organisée par la Climate Coalition et plusieurs associations écologistes, la marche s'est terminée près des institutions européennes. Les participants réclamaient notamment la suppression des subventions aux énergies fossiles, une taxation accrue du secteur et une transition énergétique plus juste. Cette mobilisation intervient après un été marqué par des records de température et des vagues de chaleur à répétition en Europe. La Belgique n'a pas été épargnée, avec des épisodes de chaleur meurtriers et des incendies dans la réserve naturelle des Hautes Fagnes. Pourtant, les perspectives de la COP31 suscitent peu d'optimisme. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis se sont éloignés de la coopération climatique internationale, tandis qu'en Europe, la lutte contre le réchauffement semble perdre du terrain dans les priorités politiques. La Commission européenne propose par ailleurs de reporter de 2027 à 2028 certaines obligations de déclaration imposées aux importateurs de combustibles fossiles dans le cadre de la réglementation européenne sur le méthane. Ce report doit encore être approuvé par le Parlement européen et les États membres.