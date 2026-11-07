Ukraine : des frappes russes touchent la région de Kyiv et endommagent des infrastructures clés

De nouvelles frappes russes ont provoqué d'importants incendies sur des sites industriels en Ukraine. Des images diffusées par les services d'urgence montrent des pompiers luttant contre les flammes au milieu des décombres, tandis que de puissants jets d'eau sont dirigés vers les bâtiments en feu. À Kyiv, les bombardements ont également endommagé des infrastructures énergétiques, un pont important et une école maternelle. Dans la cour de cette dernière, un immense cratère s'est formé, tandis que des murs éventrés et des jouets éparpillés témoignent de la violence de l'attaque. Des équipes ont commencé à déblayer les gravats. Au moins cinq personnes ont été blessées. Ces frappes interviennent à l'approche de l'hiver, alors que les attaques répétées contre le réseau énergétique ukrainien menacent l'approvisionnement en électricité et en chauffage. Malgré les efforts diplomatiques envisagés entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, les bombardements se poursuivent.