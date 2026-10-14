Russie–États-Unis : négociations sur le diesel malgré les sanctions

La Russie et les États-Unis ont engagé des discussions en vue de conclure des accords sur les livraisons de diesel russe. Moscou confirme ces négociations, alors que Donald Trump annonce une augmentation des approvisionnements destinés aux marchés américain et mondial, dans un contexte de tensions commerciales et de sanctions.

La Russie et les États-Unis poursuivent leurs discussions dans le secteur énergétique. Le vice-Premier ministre russe, Alexander Novak, a confirmé mercredi l'existence de négociations entre les ministères de l'Énergie des deux pays, destinées à établir un mécanisme garantissant les livraisons de diesel.

« Des négociations sont actuellement en cours entre le ministère russe de l'Énergie et son homologue américain pour conclure des accords contractuels. Un mécanisme sera trouvé pour garantir les livraisons », a déclaré Alexander Novak.

Le responsable russe a également souligné l'importance de maintenir un équilibre entre l'offre et la demande sur les marchés énergétiques, tout en préservant la stabilité des investissements.

Ces discussions interviennent après l'annonce du président américain Donald Trump concernant un accord conclu avec son homologue russe Vladimir Poutine, à l'issue d'un entretien téléphonique.

Selon le dirigeant américain, la Russie doit fournir immédiatement plus de 300 000 tonnes de diesel aux marchés américain et mondial, suivies de 500 000 tonnes supplémentaires en novembre.

Donald Trump a également évoqué la livraison d'un million de tonnes dans une phase ultérieure, puis de trois millions de tonnes additionnelles dans un délai rapproché.

Ces volumes correspondent aux engagements annoncés par le président américain, sans confirmation à ce stade de leur livraison effective.

Ces négociations énergétiques surviennent dans un contexte marqué par les tensions commerciales entre Washington et Moscou.

Quelques semaines auparavant, le Congrès américain avait adopté une législation demandant l'imposition de droits de douane importants aux principaux pays importateurs de pétrole ou de gaz naturel russe.

Le texte prévoit toutefois des exceptions pour certains pays dont les importations représentent moins de 15 % des exportations russes de gaz naturel et qui ont pris des mesures significatives pour réduire leur dépendance énergétique envers Moscou.

Malgré ce contexte, les discussions entre les deux puissances témoignent d'une volonté de rechercher des mécanismes d'approvisionnement susceptibles de contribuer à la stabilité du marché.

Pour Alexander Novak, les propositions visant à équilibrer l'offre et la demande sont favorablement accueillies par les acteurs économiques concernés.

La concrétisation des accords en négociation et le calendrier effectif des livraisons restent néanmoins à préciser.

L'accord annoncé par Donald Trump intervient alors que les États-Unis cherchent à freiner la hausse des prix du diesel. Washington a notamment assoupli temporairement certaines sanctions visant les importations de carburant russe afin de faciliter les approvisionnements.