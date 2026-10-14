Le Mali accueille plus de 300 000 réfugiés sur fond de crise humanitaire

Le Mali fait face à une pression humanitaire grandissante.Au 30 septembre 2026, le pays accueillait plus de 322 000 réfugiés et demandeurs d’asile, ainsi que plus de 414 000 déplacés internes.

Des chiffres présentés à Genève, lors de la 77ᵉ session du Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Selon les autorités maliennes, plus de 90 000 personnes ont regagné le pays, tandis que 343 000 Maliens vivent toujours réfugiés à l’étranger.

En un mois, le nombre de réfugiés et demandeurs d’asile accueillis au Mali a augmenté de près de 5 400 personnes.

Une situation qui témoigne de la persistance de la crise sécuritaire et humanitaire au Sahel central. Dans la zone de Koro, environ 86 000 réfugiés burkinabè étaient recensés fin juillet.

Face à cette situation, le ministre malien de l’Administration territoriale, Issa Ousmane Coulibaly, a réaffirmé l’engagement de Bamako en faveur de l’accueil des réfugiés, du rapatriement volontaire et de la réintégration des populations de retour.

Selon le HCR, près de quatre millions de personnes sont déplacées au Mali, au Burkina Faso et au Niger.