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Mozambique : le président appelle à une remise volontaire d'armes à feu illégales

Des policiers mozambicains patrouillent dans les rues lors de la cérémonie d'investiture du président élu du Mozambique, Daniel Chapo, à Maputo, au Mozambique, 15 janvier 2025   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Mozambique

Le président mozambicain Daniel Francisco Chapo a appelé à la remise volontaire des armes à feu illégales avant la date limite de décembre.

Cette annonce intervient dans le cadre d’un programme d’amnistie de la police suivant lequel les autorités procéderont à la collecte forcée des armes à feu détenues illégalement passé ce délai.

S’exprimant dans le district de Manhiça, depuis la province de Maputo, au sud du Mozambique, lors de la cérémonie de clôture de la 20e session de formation des unités d’opérations spéciales et de réserve de la police mozambicaine, le chef d’état a précisé que les citoyens qui remettraient volontairement leurs armes à feu, dans le cadre de l’opération « Amnistie 2 », ne seraient ni interrogés, ni sanctionnés, ni placés en détention.

Le chef d’état a expliqué que la criminalité était devenue de plus en plus complexe évoquant diverses menaces criminelles comme le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité notamment. Chapo, en tant que commandant en chef des Forces de défense et de sécurité (FDS), a également appelé les agents de police à faire preuve de discipline, de professionnalisme et de respect de la loi dans le maintien de l’ordre public et de la sécurité.

Le président a souligné que l’exercice de l’autorité doit respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales des citoyens et appelé à poursuivre les investissements dans la formation des forces de police, qualifiant la sécurité publique d'essentielle l'avenir du pays.

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