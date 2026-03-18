Mozambique : des soldats auraient tué 13 personnes à Cabo Delgado

Les troupes mozambicaines ont abattu au moins 13 pêcheurs dans la province septentrionale de Cabo Delgado.

L'attaque est survenue dans une zone où les forces armées nationales poursuivent des insurgés islamistes.

La province est ravagée par une insurrection liée à l'État islamique depuis 2017. Cette dernière a coûté la vie à des centaines de civils et conduit au déploiement de troupes mozambicaines et rwandaises.

Un responsable local de la sécurité a déclaré à l'AFP que les forces navales mozambicaines avaient ouvert le feu sur des bateaux de pêche au large de la ville portuaire de Mocimboa da Praia tôt dimanche matin. "Les habitants ont demandé à rencontrer le commandant des forces, mais n'ont reçu aucune réponse", a-t-il ajouté.

L'ACLED, un observatoire mondial indépendant des conflits s'appuyant sur des réseaux locaux, a confirmé l'incident à l'AFP et a indiqué qu'au moins 13 personnes avaient été tuées.

Le gouvernement et l'armée n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Les forces mozambicaines à Cabo Delgado ont déjà été accusées de violences contre des civils lors de leurs opérations.

Fin janvier, TotalEnergies a relancé la construction d'un projet gazier dans la province, qui avait été interrompu en 2021 après une attaque djihadiste qui a fait environ 800 morts, selon les estimations de l'ACLED. Si Cabo Delgado n'a pas connu d'autre incident de l'ampleur de l'attaque de 2021, des attaques contre des civils, notamment des décapitations et des enlèvements, ont lieu régulièrement. Environ 6 500 personnes ont été tuées depuis le début de l'insurrection, selon l'ACLED.