Le président ukrainien Zelensky souhaite importer du gaz du Mozambique

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré lundi vouloir importer du gaz naturel liquéfié du Mozambique.

Avant la guerre, l'Ukraine couvrait la quasi-totalité de ses besoins en gaz grâce à sa production nationale. Mais les frappes russes contre ses infrastructures ont fait perdre au pays environ la moitié de sa production de gaz.

L'automne dernier, la Russie a intensifié ses attaques contre les installations de production de gaz ukrainiennes, dont la plupart sont situées dans les régions de première ligne du nord-est et du centre de l'Ukraine.

S'exprimant sur l'application de messagerie Telegram après avoir rencontré le président mozambicain Daniel Chapo, Zelenskiy a laissé entendre que Kiev pourrait offrir au Mozambique – qui lutte contre une insurrection islamiste – un soutien pour relever ses défis en matière de sécurité.

Le président ukrainien n’a pas donné de détails sur les volumes de gaz qui pourraient être concernés par un éventuel accord.

Le Mozambique est l'un des principaux producteurs de gaz africains, et en janvier, le pays et TotalEnergies (TTEF.PA) ont annoncé qu'ils allaient relancer un projet de GNL, précédemment suspendu en raison de l'insurrection.

Avec une capacité de production annuelle de 13 millions de tonnes de GNL, ce projet devrait faire du Mozambique un exportateur de gaz de premier plan.

L'Ukraine n'importe plus de gaz russe depuis 2015.