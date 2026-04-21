Chine - Mozambique : le président Daniel Chapo rencontre Xi Jinping à Pékin

Le président chinois Xi Jinping et le président mozambicain Daniel Francisco Chapo ont tenu des entretiens à Pékin mardi, et les deux chefs d'État ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales pour en faire une communauté Chine-Mozambique partageant un avenir commun dans la nouvelle ère.

Au cours des entretiens, Xi a déclaré que la Chine et le Mozambique avaient maintenu une confiance mutuelle et s’étaient toujours soutenus depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, donnant ainsi un bel exemple de l’amitié sino-africaine et de la coopération Sud-Sud.

Dans le nouveau contexte, l’approfondissement continu de la coopération amicale entre la Chine et le Mozambique répond à l’aspiration commune des peuples des deux pays et s’inscrit dans la tendance de l’époque où le Sud renforce sa solidarité et sa coopération pour relever ensemble les défis, a déclaré le président chinois.

Xi a noté que la Chine est prête à travailler avec le Mozambique pour saisir l’occasion offerte par la mise en œuvre des résultats du Sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) et de l’Année sino-africaine des échanges entre les peuples 2026 afin de faire progresser la poursuite conjointe de la modernisation.

Xi a appelé les deux parties à continuer de se soutenir fermement mutuellement sur les questions touchant à leurs intérêts fondamentaux et à leurs principales préoccupations, à intensifier les échanges dans divers domaines et à divers niveaux, notamment entre les gouvernements, les partis politiques et les assemblées législatives ainsi qu’au niveau infranational, tout en renforçant le partage d’expériences en matière de gouvernance des partis et de l’État.

Notant que les deux pays bénéficient d’une forte complémentarité économique et de vastes perspectives de coopération, Xi a déclaré que la Chine était disposée à travailler avec le Mozambique pour favoriser une plus grande synergie entre les stratégies de développement, innover dans les modes de coopération, explorer de nouvelles voies de coopération en matière d’infrastructures et de développement global des secteurs de l’énergie et des minéraux, et cultiver activement des moteurs de croissance pour la coopération dans l’agriculture, les énergies nouvelles, l’économie numérique, l’intelligence artificielle et d’autres domaines, afin de promouvoir un développement de haute qualité et durable de la coopération pratique entre les deux pays.

Dans un monde instable et turbulent, les deux parties devraient renforcer leur coordination et leur coopération au sein des Nations unies et d’autres organisations, prôner un monde multipolaire équitable et ordonné ainsi qu’une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive, et défendre conjointement l’équité et la justice internationales, a déclaré Xi.

Alors que les répercussions du conflit au Moyen-Orient se répercutent sur les pays africains, la Chine est prête à travailler main dans la main avec l’Afrique pour relever ces défis, promouvoir conjointement la paix et œuvrer ensemble pour faire progresser le développement, a déclaré Xi, appelant les deux parties à défendre les principes de la paix, à maintenir leur détermination en faveur du développement et à promouvoir une coopération gagnant-gagnant.

À compter du 1er mai, la Chine accordera à 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec elle un traitement tarifaire nul sur 100 % des lignes tarifaires, et la Chine élargira encore l’accès des produits africains par des moyens tels que la modernisation des couloirs verts concernés, a déclaré Xi.

Pour sa part, M. Chapo a déclaré que la Chine était un véritable ami et qu’elle avait toujours apporté un soutien et une aide désintéressés au Mozambique, soulignant que son pays accordait une grande importance aux relations avec la Chine, adhérait sans condition au principe d’une seule Chine et soutenait la Chine dans la réalisation de la réunification nationale.

Il a ajouté que le Mozambique était prêt à renforcer sa solidarité et son amitié avec la Chine, à coopérer plus étroitement dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’agriculture et de l’énergie, et à ouvrir ensemble un nouveau chapitre dans la construction d’une communauté d’avenir partagé entre le Mozambique et la Chine à l’ère nouvelle.

M. Chapo a déclaré que la mise en œuvre des résultats du sommet du FOCAC à Pékin et les politiques de droits de douane nuls de la Chine à l’égard des pays africains entretenant des relations diplomatiques avec la Chine apporteront une aide importante au développement économique et social des pays africains.

À l’issue des entretiens, les deux chefs d’État ont assisté à la signature de plus de 20 documents de coopération dans des domaines tels que la coopération dans le cadre de la « Belt and Road », la mise en œuvre de l’Initiative de sécurité mondiale, l’économie et le commerce, les échanges entre les peuples, les soins de santé et les médias.

Les deux parties ont publié une déclaration commune sur la construction d’une communauté de destin commun Chine-Mozambique dans la nouvelle ère.

Mardi soir, Xi et son épouse Peng Liyuan ont organisé un banquet de bienvenue en l'honneur de Chapo et de son épouse Gueta Selemane Chapo au Grand Hall du Peuple.