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Malawi : la pénurie de carburant entre dans sa deuxième semaine

Des chauffeurs de taxi-moto attendent des clients à Blantyre, au Malawi, ce mardi 16 septembre 2025.   -  
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AP Photo/Thoko Chikondi
By Olivier Tolachides

avec AFP

Malawi

La pénurie de carburant au Malawi entre dans sa deuxième semaine et on sait pas encore quand la situation pourrait s'améliorer.

Devant les stations-service de tout le pays, les files d’attente s’allongent. Certains n’hésitant pas à dormir dans leur véhicule dans l’attente d’un réapprovisionnement.

Mais ni l’Autorité de régulation de l’énergie du pays, ni le ministère de l’Énergie n’ont communiqué d’information sur une éventuelle amélioration de la situation dans les prochains jours.

Au Malawi, les stocks de carburants s’épuisent régulièrement en raison de difficultés d’importations liées au manque de devises étrangères. Et le blocage du détroit d’Ormuz n’a fait qu’amplifier ces problèmes.

Cette crise contribue aussi à la hausse des tarifs des minibus, certains exploitants se tournant vers le marché noir, où le carburant est disponible à des prix plus élevés.

Conséquence, certains usagers n’ont même plus les moyens de s’acheter des titres de transport.

L’Association des propriétaires de minibus du Malawi appelle les autorités à agir.

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