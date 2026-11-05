Espagne : Zelensky cherche de l'aide pour rétablir l'électricité en Ukraine

Devant les représentants espagnols, portugais et latino-américains, il a insisté sur l'urgence de fournir des transformateurs, des câbles électriques, des générateurs et des équipements électroniques. Il a notamment sollicité le Brésil, le Mexique, l'Argentine et la Colombie pour des transformateurs, le Chili pour des câbles et l'Espagne pour des générateurs et du matériel électrique. Soulignant la nécessité d'obtenir rapidement des équipements compatibles avec le réseau ukrainien, il a demandé aux dirigeants de faciliter les contacts directs avec les entreprises capables de les produire. En sollicitant directement les industriels d'Espagne et d'Amérique latine, Zelensky cherche à accélérer la remise en état du réseau énergétique régulièrement visé par les frappes russes. Son message est clair : l'Ukraine a besoin d'une coopération internationale renforcée, mais surtout de matériel disponible rapidement pour remettre ses installations en service. En marge du sommet, Volodymyr Zelensky a également été reçu au palais de la Zarzuela par le roi Felipe VI, en présence de la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles. Le président ukrainien s'est aussi entretenu avec le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, avant de participer à une réunion aux côtés du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, du président hondurien Nasry Asfura et d'autres dirigeants.