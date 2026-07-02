Immigration : la dure réalité des 15 000 Malawiens rapatriés d'Afrique du Sud

Près de 15 000 Malawiens sont rentrés chez eux après avoir fui la montée de la violence et de l’hostilité anti-immigrés en Afrique du Sud.

Beaucoup avaient quitté le Malawi à la recherche de meilleures opportunités économiques, mais ils sont aujourd’hui de retour avec peu de biens et sans perspectives d’avenir précises.

« J’ai quitté le Malawi pour l’Afrique du Sud à la recherche d’un emploi afin de subvenir aux besoins de ma famille. Je suis parti le 22 février 2025 et, à mon arrivée, tout allait bien. [...] Même si la situation revient à la normale, il est hors de question que je retourne là-bas [en Afrique du Sud], car nous devions sans cesse fuir la police, et certains migrants ont fini par se faire renverser par des voitures. Je préfère mourir ici dans la pauvreté plutôt que de retourner en Afrique du Sud. », a déclaré Ahamadi Assani, rapatrié.

Leur retour intervient alors que l’Afrique du Sud connaît une vague de manifestations anti-immigration et des incidents isolés de violence visant les ressortissants étrangers.