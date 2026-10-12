Le prix Nobel d’économie décerné aux Américains Michael Woodford et Robert E. Hall

Les Américains Robert E. Hall et Michael Woodford ont remporté lundi le prix Nobel d’économie pour leurs travaux sur des modèles ayant aidé les gouvernements et les banques centrales à gérer les chocs économiques, tels que les crises énergétiques et l’inflation.

L’Académie royale des sciences de Suède a annoncé les lauréats à Stockholm, précisant que ces deux chercheurs étaient récompensés pour leurs travaux ayant aidé les décideurs politiques à faire face aux fluctuations économiques.

"Les lauréats nous ont aidés à lisser les pics et les creux de l’économie", a déclaré l’Académie dans un communiqué.

Robert E. Hall est rattaché à l’université de Stanford, en Californie, et Michael Woodford à l’université de Columbia, à New York. Ce dernier s’est entretenu lundi par téléphone avec le comité depuis New York, déclarant : "C’est un immense honneur, c’est une surprise."

"Les travaux des lauréats nous ont fourni une base théorique solide pour les modèles désormais utilisés par les banques centrales et les gouvernements du monde entier", a déclaré John Hassler, président du Comité du prix Nobel d’économie, dans un communiqué de presse. "Grâce à eux, nous sommes mieux armés pour faire face aux chocs économiques, tels que les crises énergétiques ou les changements soudains dans le niveau de consommation des ménages."

"Les résultats économiques sont le fruit de millions de décisions prises au niveau microéconomique par les ménages et les entreprises", a écrit le comité du prix Nobel. "En utilisant des modèles fondés sur cette approche, plutôt que de se contenter d’étudier l’économie d’un point de vue macroéconomique, comme à vol d’oiseau, les travaux de Hall et Woodford ont entraîné un changement de paradigme dans la théorie de la politique de stabilisation."

Au cours de l’entretien téléphonique diffusé pendant la conférence en direct, Michael Woodford a déclaré que ses travaux avaient mis l’accent sur "la compréhension des acteurs présents sur les marchés et prenant des décisions en matière de dépenses".

"C’est pourquoi je pense qu’il est également important de créer un cadre permettant aux gouvernements d’expliquer au public ce qu’ils font. L’un des principaux objectifs de l’élaboration d’un cadre analytique n’était pas simplement de l’appliquer aux gens, mais aussi de leur expliquer pourquoi les mesures prises le sont."