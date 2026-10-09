Le prix Nobel de la paix décerné à l'avocate sud-africaine Navanethem Pillay

L'ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Navanethem « Navi » Pillay, juge à la Cour internationale de justice, a reçu vendredi à Oslo, en Norvège, le prix Nobel de la paix.

Née en Afrique du Sud, Navi Pillay, âgée de 85 ans, a été récompensée pour ses efforts en faveur de la paix et du droit international, a déclaré Jørgen Watne Frydnes, président du Comité Nobel norvégien.

Le travail de l'avocate « est une source d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un monde plus pacifique », a-t-il ajouté en annonçant sa victoire.

Connue pour son engagement contre l'apartheid en Afrique du Sud, elle s'est notamment illustrée en tant qu'avocate pour plusieurs activistes dont le futur président sud-africain Nelson Mandela.

De 1999 à 2002, la juriste a présidé le Tribunal pénal international pour le Rwanda, avant de faire partie des premiers juges nommés à la Cour pénale internationale.

Après six ans à la tête du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, entre 2008 et 2014, elle sert désormais comme juge ad hoc à la Cour internationale de justice

Le prix Nobel de la paix est souvent considéré comme la plus prestigieuse distinction au monde.

Cette année marque le 125e anniversaire du prix Nobel de la paix.