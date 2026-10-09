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Prix Nobel de la Paix 2026 : honorer ceux qui se soucient encore du droit international

La juriste d'origine sud-africaine et ancienne Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navanethem « Navi » Pillay, lors du Forum de Nuremberg 9 octobre 2026   -  
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By Rédaction Africanews

and Associated Press

Norvège

Navi Pillay, juriste d’origine sud-africaine et ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a remporté vendredi le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à promouvoir le droit international alors que celui-ci est remis en cause.

« Je pense donc que le fait qu’ils rendent hommage à Navi Pillay revêt une importance capitale et revêt une signification symbolique considérable. Elle a consacré toute sa vie au droit international et au droit des droits de l’homme. Elle a passé les 30 dernières années à travailler sur diverses affaires concernant le Rwanda et la Palestine. Elle exerce actuellement les fonctions de juge ici, à la Cour internationale de justice (CIJ). Je pense donc que le fait de lui rendre hommage et de saluer son immense contribution personnelle est également un signe symbolique montrant qu’il existe dans le monde des personnes qui se soucient du droit international. », a déclaré leDr Iva Vukušić, maître de conférences en histoire internationale à l’université d’Utrecht.

Sa carrière l’a menée de la défense des droits d’un Nelson Mandela emprisonné à la présidence d’un groupe d’experts ayant conclu qu’Israël avait commis un génocide à Gaza.

Sa victoire sera probablement perçue comme une réprimande très médiatisée à l’encontre du président américain Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui ont tous deux rejeté les conclusions d’une commission des Nations unies qu’elle a présidée, selon lesquelles Israël s’était rendu coupable de génocide à Gaza.

Les dirigeangts ont également vivement critiqué la Cour Internationale de Justice et la Cour Pénale Internationale, deux institutions au sein desquelles Mme Pillay a travaillé.

« C’est catastrophique (les sanctions américaines contre la CPI) car cela sape certains des principes fondamentaux du droit, à savoir la séparation entre ceux qui dirigent un pays – l’exécutif –, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs doivent rester distincts. L’exécutif ne devrait pas pouvoir dicter aux juges ce qu’ils doivent faire dans telle ou telle affaire. Et cela constitue, je dirais, une véritable menace pour les valeurs démocratiques fondamentales. », a déploréAlphons Orie, ancien juge du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

Le prix Nobel de la paix lui a été décerné à l’occasion du 125e anniversaire du renommé prix par le président du Comité Nobel norvégien. Ce dernier a salué son travail qui est pour lui, « est une source d’espoir et d’inspiration pour tous ceux qui cherchent à instaurer un monde plus pacifique », a déclaré Jørgen Watne Frydnes.

Mme Pillay, âgée de 85 ans, a appris la nouvelle alors qu’elle assistait au Forum de Nuremberg, à Nuremberg, en Allemagne, lieu où se sont déroulés les procès des criminels de guerre nazis qui ont contribué à jeter les bases du droit international.

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