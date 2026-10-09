Le Nobel de la paix décerné à la Sud-Africaine Navanethem Pillay

Le prix Nobel de la paix 2026 est décerné à la juriste sud-africaine Navi Pillay pour son engagement en faveur de la paix et du droit international. Le comité Nobel norvégien l’a annoncé ce vendredi à Oslo.

Figure de la lutte contre l’apartheid, elle est récompensée pour son action en faveur de la paix et du droit international. Navanethem Pillay, dite « Navi », est avocate et militante des droits de l’homme. Elle s’est d’abord engagée contre l’apartheid dans son pays. Elle a ensuite siégé à la Cour pénale internationale et présidé le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Elle succède à l’opposante vénézuélienne María Corina Machado, lauréate en 2025. Navi Pillay a aussi été Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme.

Cette année, le comité avait reçu 287 candidatures : 208 personnalités et 79 organisations. Seul un cercle restreint peut proposer des noms : chefs d’État, ministres, parlementaires, universitaires, juges de la Cour pénale internationale ou anciens lauréats. Le comité Nobel étudie ensuite les dossiers avec des experts et établit une « short list ».