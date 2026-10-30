Tanzanie : un an après, les Tanzaniens pleurent les massacres électoraux

Les élections du 29 octobre en Tanzanie, remportées par la présidente Samia Suluhu Hassan avec 98 % des voix après l’exclusion de la plupart des partis d’opposition, ont déclenché plusieurs jours de manifestations que les forces de sécurité ont brutalement réprimées.

Un an après, le retour de certains habitants qui avaient fui Dar es Salam ravivent des souvenirs de terreur.

« La situation était grave — beaucoup de gens sont morts. C'était vraiment un événement terrifiant. Je n'oublierai jamais d'avoir vu quelqu'un se faire tirer dessus juste devant moi. », s'est confiéeAsama, habitante de Dar es Salaam.

Beaucoup de Tanzaniens restent traumatisés par les violences, tandis que les détracteurs du gouvernement vivent dans la crainte d’être enlevés ou arrêtés arbitrairement, ou de faire l’objet d’accusations de trahison et de terrorisme.

« Tout s'était figé. Alors qu’il se tenait là, une voiture est apparue avec, disons, plusieurs personnes à bord. Vous savez, je lui ai dit de courir… alors qu’il essayait de s’enfuir, il a reçu une balle dans le cou. Plusieurs personnes sont mortes. », s'est remémoréeAsama.

Les organisations de défense des droits de l’homme et l’opposition affirment que des milliers de personnes ont été tuées, tandis qu’une commission nommée par le gouvernement a estimé le nombre de morts à 518.

L’Église catholique a célébré jeudi des messes en hommage aux victimes, tandis que le principal parti d’opposition, le Chadema, a annoncé une période de deuil de sept jours.