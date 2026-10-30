Kenya : Moscou pourrait indemniser les Kényans recrutés pour combattre en Ukraine

À l’issue d’une rencontre avec William Ruto à Moscou, Vladimir Poutine a accepté de coopérer avec Nairobi sur les demandes d’indemnisation des Kényans recrutés dans l’armée russe pour combattre en Ukraine. Un attaché de défense kényan a été nommé pour assurer le suivi des dossiers et faciliter le rapatriement des survivants.

Le président Kenyan William Ruto veut obtenir des compensations pour les ressortissants kényans recrutés dans l’armée russe. À l’issue d’une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine à Moscou, il a évoqué les démarches visant à faciliter le retour de ces personnes en toute sécurité au Kenya.

Pour assurer le suivi de ce dossier, Nairobi a nommé un attaché de défense à Moscou. Celui-ci travaillera avec le ministère russe de la Défense afin de traiter les demandes d’indemnisation et d’organiser le retour des Kényans concernés.

Le président Ruto a salué l’engagement de Moscou à ne plus enrôler de Kényans.

Un engagement déjà été évoqué en mars dernier lors d'une visite du ministre kényan des Affaires étrangère.

Cette annonce intervient alors que l'inquiétude concernant le sort de ses ressortissants envoyés combattre dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, ne cesse de grimper.

En février dernier, les services de renseignement kényans avaient indiqué devant le Parlement que plus de 1 000 Kényans avaient été recrutés. Seuls 30 avaient alors été rapatriés, tandis que plusieurs autres étaient portés disparus.

À l’échelle du continent, au moins 3 066 Africains ont été recrutés dans 40 pays pour combattre. Au moins 502 décès ont été confirmés en juin 2026. Le Kenya est le pays qui compte le plus grand nombre de recrues identifiées.