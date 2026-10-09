Meiway, une légende ivoirienne qui se renouvèle sans cesse

Légende musicale vivante et véritable emblème national, l’artiste ivoirien Meiway, Frédéric Désire Ehui de son vrai nom, jouit d’une carrière de 36 ans durant laquelle il s’est imposé grâce à un style qui lui est propre. Un son et une voix unique, reconnaissables entre mille, qu’il a pris le temps de peaufiner au fil des années.

En tant que passionné de musique, il est fier d’assister à l’éclosion de nouveaux talents et de nouveaux ambassadeurs de la culture musicale ivoirienne. Un bonheur qui lui donne naturellement envie de collaborer avec des artistes de la nouvelle génération comme le rappeur Didi B.

Des collaborations il y en a eu, en 2000 avec Manu Dibango et Jacob Desvarieux sur son album Extraterrestre,ou encore en 2004 avec Lokua Kanza puis avec l’artiste congolais Koffi Olomide dans le clin d’œil aux danses ivoiriennes avec leur titre Prudencia.

Setlist de l'épisode :