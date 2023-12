"220 logements", une comédie ivoirienne aux Journées de Carthage

Le plus grand festival de théâtre d'Afrique du Nord, les Journées Théâtrales de Carthage ont célébré leur 40e anniversaire.

Pour cette occasion, les organisateurs ont préparé une programmation riche de 64 spectacles venus de 28 pays d'Afrique et du Moyen-Orient au cours des 10 jours de festivités, enchantant les amateurs de théâtre de la capitale tunisienne. Parmi les 10 spectacles en compétition , "220 Logements", une comédie musicale qui, avec charme et humour à la sauce ivoirienne, retrace les années troubles de la Côte d'Ivoire des années 1990 à 2010.

On a eu un peu peur de notre débit parce que nous, les Ivoiriens, on a un débit un peu rapide. Et puis on s'est dit est ce qu'ils vont comprendre parce qu'on a des petits moments où on parle le nouchi qui est une identité culturelle ivoirienne. Mais malgré ça, on a vu que le public tunisien comprenait exactement. Ils ont réagi là où il fallait réagir, ils se sont tus, là où il fallait se taire a expliqué Assofi Eba, comédienne .

La pièce, écrite par Chantal Djédjé et mise en scène par Souleymane Sow, dans une chorégraphie d'Hermann Nikoko, est une fresque historique qui revient sur les années douloureuses de l'histoire de la Côte d'Ivoire aux niveaux politique, social et culturel à travers les destins des habitants d'Adjamé, un quartier mythique d'Abidjan.

Ces années ont été marquées par la mort du premier président Félix Houphouët Boigny, la naissance du concept d'ivoirité, le premier coup d'État, les premières manifestations étudiantes et la naissance du zouglou, une danse née sur les campus.

220 logements, l'un des premiers quartiers d'Abidjan qui étaient habités par les premiers fonctionnaires d'Abidjan. Donc, à partir d'eux, on se disait qu'il était important qu'on raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire tout en tout, en montrant tout, tout, toute cette grandeur qu'ils avaient au départ et la déconstruction qu'ils ont eu au fur et à mesure que les années passèrent. Avec toutes les crises qu'on a eues en Côte d'Ivoire, avec la dévaluation, avec la révolte du multipartisme, avec le pouvoir de la rue et de des jeunes a souligné Souleymane Sow , metteur en scène.

Tout ce bouillonnement social est accompagné par la musique. Le troisième volet de la trilogie 220 logements marquant la période 2011-2020 est en phase de préparation à la Fabrique Culturelle d'Abidjan.