L'art, un dialogue : Kokou Ferdinand Makouvia à la Biennale de Lyon

De l’argile aux fils de cuivre délicatement travaillés, Kokou Ferdinand Makouvia laisse la matière guider son processus de création. Pour le sculpteur et artiste togolais, l’œuvre ne naît pas d’une volonté de domination de l’artiste sur les matériaux, mais d’un dialogue permanent avec eux.

Aux airs de cathédrale avec son plafond haut de plusieurs mètres, la salle est silencieuse. Les visiteurs qui entrent ralentissent leurs pas sans s'en rendre compte. Têtes penchées en arrière, ils regardent les œuvres couvrant deux murs entiers ; puis d'autres, sous des lumières diffuses, posées au sol ; puis encore d'autres, accrochées au plafond, parfois avec des cordes robustes, parfois avec des fils de cuivre, fragiles et scintillants.

Les œuvres, rassemblées sous le titre "Ontologie du mouvement projeté" sont celles de l'artiste togolais Kokou Ferdinand Makouvia. Elles sont exposées au Musée des Tissus et des arts décoratifs dans le cadre de la prestigieuse Biennale de l'art contemporain de Lyon.

Pour l'artiste, créer est avant tout dialoguer : avec le matériau brut d'abord — qu'il s'agisse de cuivre, argile ou carton — puis, avec la forme finie.

"Je lui pose la question 'Comment tu t'appelles ? Comment veux-tu qu'on t'appelle ?'", explique-t-il.

Arrivé en France après avoir étudié aux Beaux-Arts d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Makouvia continue sa formation artistique aux Beaux-Arts de Valenciennes, puis de Paris.

L'oeuvre "L'Alambic cosmique de la métamorphose" à la Galerie Sator à Paris. Gregory Copitet/Galerie Sator

Dans la capitale française, c'est à la Galerie Sator, au cœur du 4e arrondissement, que sont régulièrement exposées ses œuvres.

Mais l'artiste et ses créations voyagent aussi. Une résidence artistique à Amsterdam, à la Biennale de Dakar et à celle de Kinshasa en 2022 : ce sont aussi les aller-retours et son existence entre différents continents et différents pays qui nourrissent le travail de Kokou Ferdinand Makouvia.

Détails d'une oeuvre de Kokou Ferdinand Makouvia au Musée des Tissus et des arts décoratifs de Lyon. Cristina Coellen/Africanews

Oscillant entre sculptures et installations, ses œuvres offrent aussi une réflexion profonde sur les relations entre le passé, le présent et le futur, en empruntant souvent les chemins d'une dimension spirituelle.

Mais ce qui ressort peut-être le plus d'une conversation avec le sculpteur, c'est le respect profond qui habite sa façon de travailler : le respect pour la matière, la forme et les êtres vivants.