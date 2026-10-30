Kenya : les autorités appellent à l'aide face à l'afflux de réfugiés éthiopiens

De nombreux Éthiopiens ont fui vers le Kenya en raison d'un conflit entre les forces armées de deux régions du sud de l'Ethiopie aui a éclaté le 20 octobre.

Au moins 50 000 personnes ont franchi la frontière pour trouver refuge dans la ville kenyane de Moyale.

Un journaliste de l’Associated Press a déclaré vendredi matin avoir entendu des coups de feu côté éthiopien alors qu’il tournait dans la ville kényane de Moyale. Les autorités locales appellent à l’aide face à l’afflux de réfugiés.

''La guerre se poursuit en Éthiopie, mais ce que nous constatons, c’est que de plus en plus de personnes fuient leur pays pour venir dans notre ville. Le nombre initial de personnes qui se trouvent dans les camps et qui s’intègrent à la communauté ne cesse donc d’augmenter de jour en jour.'', a déclaré Benedict Munywoki, commissaire adjoint du sous-comté de Moyale.

Les combats du côté éthiopien de la frontière trouvent leur origine dans un conflit territorial entre les administrations régionales d’Oromia et de Somali, aggravé par le meurtre d’une jeune fille de 13 ans dans une zone administrée par l’administration régionale de Somali.