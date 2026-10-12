Au Maroc, les avocats reprennent leurs activités après quatre mois de grève

L’Association du barreau marocain (ABAM) a décidé de suspendre le mouvement national engagé il y a près de quatre mois contre la réforme encadrant leur profession, adoptée en août dernier.

La décision a été prise le 20 septembre, lors d’une session ordinaire tenue à Rabat. L’organisation avait alors annoncé la suspension de la grève et la reprise des activités professionnelles dans les différentes juridictions du pays à compter du 7 octobre.

L’ABAM entend ainsi laisser un délai au nouveau gouvernement. Elle invoque également l’accumulation des dossiers judiciaires en août et en septembre, qui a entraîné d’importants retards dans les tribunaux.

Mais sur le fond, la contestation demeure. Les avocats considèrent que la réforme menace l’indépendance de leur profession. Ils dénoncent également les conditions dans lesquelles le texte a été élaboré et adopté.

Malgré près de quatre mois de mobilisation, la réforme a poursuivi son parcours législatif jusqu’à son adoption en août. Le gouvernement précédent avait pourtant engagé des consultations avec les représentants de la profession en vue de réviser le texte, sans aboutir à des changements jugés satisfaisants par les avocats.

La reprise de l’activité judiciaire ne signifie donc pas la fin du différend autour de la loi n° 66.23. L’ABAM maintient ses réserves sur plusieurs dispositions du texte et sur le processus ayant conduit à son adoption, estimant que les revendications de la profession doivent encore être examinées.