République tchèque : les animaux du zoo de Prague fêtent Halloween

Des suricates ont découvert ce vendredi des courges sculptées, remplies de vers dont ils se régalent en fouillant à l'intérieur. Un peu plus loin, de jeunes guépards s'amusent avec une citrouille, la poussent et l'examinent avec curiosité, tandis qu'un caracal s'applique à en lécher une autre. De toutes les formes et de toutes les couleurs, les citrouilles ont été distribuées dans plusieurs enclos à l'occasion d'un programme automnal de quatre jours. Au total, quatorze espèces doivent profiter de ces animations spécialement imaginées pour Halloween. Derrière ces scènes amusantes se cache aussi un objectif bien précis : stimuler les comportements naturels des animaux. Ces activités, appelées « enrichissement du milieu », consistent à introduire de nouveaux objets ou à modifier la présentation de la nourriture pour éveiller leur curiosité et les encourager à explorer leur environnement. Pour les suricates, dénicher des vers cachés dans une citrouille devient ainsi un véritable jeu de recherche alimentaire. Les jeunes guépards et caracals, eux, découvrent ces légumes pour la première fois et peuvent les examiner à leur rythme. Une façon pour le zoo de Prague d'associer les festivités d'Halloween au bien-être de ses pensionnaires.