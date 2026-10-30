Islamabad: le zoo d'Islamabad lance un café au milieu des alpagas

Des alpagas blancs, bruns ou presque noirs se reposent ou s'approchent des familles, tandis que les plus jeunes attirent particulièrement les regards. Baptisée Coffee with Alpaca, cette nouvelle attraction du Multi Zoo permet aux visiteurs de s'installer à une table pour boire un verre ou grignoter, tandis que les animaux se promènent juste à côté. Petits et grands peuvent ainsi les caresser, leur donner à manger et observer leurs allées et venues. Selon la direction du zoo, les dix alpagas constituent le seul troupeau de ce type au Pakistan. Mais accueillir ces animaux originaires des hauts plateaux d'Amérique du Sud n'a pas été de tout repos. Habitués aux climats frais, les alpagas supportent difficilement les fortes chaleurs que peut connaître Islamabad. Leur arrivée en plein été a donc nécessité quelques aménagements. Muhammad Younas, directeur général du Multi Zoo, explique que des rafraîchisseurs d'air ont été installés autour de leur enclos pour les protéger des températures élevées.