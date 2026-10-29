Albanie: en pleine séance, l'opposition perturbe le Parlement avec des fumigènes

Le Parlement albanais a de nouveau été le théâtre de scènes de chaos jeudi, lorsque des députés du Parti démocrate, principale formation d'opposition, ont allumé des fumigènes, bloqué la tribune et brandi des photographies de manifestants qui auraient été blessés par la police. Malgré ces perturbations, les élus du Parti socialiste au pouvoir ont poursuivi le vote sur une loi concernant la banque centrale, tandis que quatre députés d'opposition étaient expulsés de l'hémicycle. Cette nouvelle action s'inscrit dans un mouvement de contestation réclamant la démission du Premier ministre Edi Rama. L'opposition accuse les forces de l'ordre de violences contre les manifestants et entend dénoncer ces pratiques présumées jusque dans l'enceinte du Parlement. Des incidents similaires avaient déjà éclaté le 22 octobre, lorsque des députés d'opposition avaient encerclé la tribune du président de l'Assemblée, Niko Peleshi, avant de lui lancer des objets. Des altercations entre élus avaient alors nécessité l'intervention des agents de sécurité, tandis que des microphones étaient arrachés et des chaises renversées.