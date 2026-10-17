Maroc : 13 anciens ministres reconduits dans le nouveau gouvernement

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a officiellement nommé vendredi les membres du nouveau gouvernement du pays, dirigé pour la première fois de son histoire par une femme, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Son parti de centre droit, le Parti authenticité et modernité (PAM), est arrivé en tête des élections de septembre et a formé une coalition avec le parti de droite de l’Istiqlal et deux formations de gauche plus modestes. Ensemble, ces partis détiennent 210 des 395 sièges du Parlement.

Treize des 31 ministres du gouvernement précédent ont été reconduits dans leurs fonctions, dont Nasser Bourita au ministère des Affaires étrangères et Abdelouafi Laftit au ministère de l’Intérieur.

Fouzi Lekjaa, nouveau venu au sein du PAM, qui était ministre délégué chargé du Budget dans le gouvernement sortant et surtout connu pour diriger la Fédération royale marocaine de football, a été promu au poste de ministre de l’Économie.

Le nouveau gouvernement compte également sept femmes, Première ministre comprise, soit autant que le précédent.

À l’issue de son audience royale vendredi, Fatima Ezzahra El Mansouri a présenté un « programme gouvernemental ambitieux, capable de répondre aux attentes des citoyens ».

Le scrutin de septembre, marqué par le taux de participation le plus faible enregistré depuis près de vingt ans, s’est déroulé dans un contexte de préoccupations liées au coût de la vie, à l’emploi et aux inégalités.

Le nouveau gouvernement devra répondre à ces préoccupations tout en préparant la Coupe du monde de football 2030, qui sera coorganisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.