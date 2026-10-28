Espagne : les secours fouillent les décombres du train près de Tolède

Des images diffusées par l'Unité militaire d'urgence d'Espagne montrent des équipes de secours fouillant les décombres, tandis que des agents de la Garde civile et des pompiers interviennent sur place. Environ 100 membres de l'UME ont été mobilisés, avec des chiens renifleurs et des unités spécialisées qui progressent au milieu du métal tordu. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de Tolède, où des ambulances sont arrivées toute la matinée et où la police a bouclé les accès. Les autorités régionales indiquent que 58 personnes ont dû être hospitalisées, dont 50 environ sont grièvement blessées. Le roi Felipe VI a adressé ses condoléances aux victimes et à leurs familles, tandis que le Premier ministre Pedro Sánchez a exprimé sa solidarité et son soutien. L'accident s'est produit peu avant 9h sur la ligne Madrid-Séville, au kilomètre 118 entre Mora, Orgaz et Urda. Un train AVE de Renfe transportant 397 passagers a percuté l'arrière d'un train Iryo exploité par un opérateur privé, qui s'était arrêté après un problème signalé de signalisation, projetant deux voitures hors des rails. Le service Iryo transportait 147 personnes, dont un bébé. Ce drame est le deuxième accident ferroviaire majeur en Espagne cette année, après qu'un accident survenu en janvier dans le sud de l'Espagne a fait 45 morts.