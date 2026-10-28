Espagne : premières images de la collision mortelle entre deux trains près de Tolède

L'accident s'est produit entre Urda et Los Yébenes, lorsqu'un train reliant Madrid à Séville a percuté par l'arrière un autre convoi immobilisé. Sous la violence du choc, deux voitures ont déraillé, dont l'une a été éventrée. Les images aériennes montrent les rames accidentées entourées de secours. La porte-parole du gouvernement régional de Castille-La Manche, Esther Padilla, a confirmé la mort de 10 personnes, prévenant que le bilan risquait de s'alourdir. Les deux trains, exploités par RENFE et IRYO, transportaient respectivement 397 et 147 passagers. Les circonstances restent inconnues. Les secours concentrent leurs efforts sur les voitures les plus endommagées, tandis que les blessés sont évacués vers les hôpitaux. Une unité militaire d'urgence a été déployée et le trafic ferroviaire a été suspendu entre Madrid, Ciudad Real et l'Andalousie. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annulé ses engagements. Il s'agit du deuxième accident ferroviaire majeur en Espagne en 2026, après une collision ayant fait 45 morts en janvier.