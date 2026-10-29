Espagne : hommage aux victimes à Madrid, les secours toujours mobilisés

Alors que la nuit tombait sur le site de l'accident près d'Urda, dans le centre de l'Espagne, les opérations de secours se sont poursuivies au milieu des wagons éventrés. Sous de puissants projecteurs, les équipes inspectent les débris pendant que des grues dégagent les éléments les plus lourds de l'épave. À Madrid, des dizaines de personnes se sont recueillies sur la place de Cibeles, observant une minute de silence en hommage aux victimes. Au premier rang figuraient le chef du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, et le maire de la capitale, José Luis Martínez-Almeida, aux côtés des socialistes Reyes Maroto et Mar Espinar, de Rita Maestre, porte-parole de Más Madrid, et d'Antonio Garamendi, président de la principale organisation patronale espagnole. Mais l'hommage a aussi pris une tournure politique. Certains participants ont brandi des pancartes portant l'inscription « La corruption tue » et scandé des slogans exigeant la démission du ministre des Transports, Óscar Puente. Quelques heures plus tôt, le 28 octobre, un train à grande vitesse avait percuté un autre convoi à l'arrêt près de Tolède. Le bilan s'élève à au moins 68 morts et plus de 100 blessés, dont 15 dans un état critique, faisant de cette collision l'une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières du siècle en Europe.