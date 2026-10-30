Italie : des milliers de manifestants contre la hausse du coût de la vie

Le cortège s'est élancé vers 10 h 40 depuis la piazza dei Cinquecento, près de la gare Termini, derrière une grande banderole dénonçant ceux qui s'enrichissent grâce au travail des autres tout en compromettant leur avenir. Des danseurs se sont produits devant les manifestants au départ du défilé, suivis notamment de deux tracteurs et d'un taxi. Pompiers, agriculteurs, étudiants et salariés ont rejoint la mobilisation, brandissant pancartes et banderoles dans les rues de la capitale italienne. Cette journée de mobilisation rassemble plusieurs mouvements de contestation contre les choix économiques et budgétaires du gouvernement italien. Depuis plusieurs semaines, des étudiants réclament davantage de moyens pour l'éducation et le logement, tandis que les agriculteurs et chauffeurs routiers dénoncent la flambée des prix des carburants et du coût de la vie. La hausse des dépenses militaires cristallise également les critiques des manifestants, qui souhaitent voir davantage de ressources consacrées aux besoins sociaux. Organisée par le syndicat USB, cette grève intervient un mois après le début du mouvement lycéen en France, qui a rassemblé jusqu'à 550 000 personnes, la contagion ayant depuis gagné Bruxelles, Lisbonne, Athènes et Milan.