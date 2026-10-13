Maroc : le PAM forme une coalition gouvernementale avec trois autres partis

Le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), vainqueur des élections au Maroc, a accepté de former une majorité de gouvernement avec trois autres partis, s’assurant ainsi 207 sièges au Parlement.

La coalition comprend le Parti de l'Istiqlal, l'Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS), précise le communiqué publié à l'issue d'un deuxième cycle de négociations à Rabat**.**

À eux quatre, ces partis détiennent 207 sièges à la Chambre des représentants, qui en compte 395, dépassant ainsi les 198 sièges nécessaires pour obtenir la majorité. Le PAM détient 97 sièges, l’Istiqlal 65, l’USFP 26 et le PPS 19.

Les partis ont indiqué qu’ils proposeraient des candidats aux postes ministériels et élaboreraient un programme gouvernemental dès que possible.

Le roi Mohammed VI a chargé la présidente du PAM, Fatima Ezzahra El Mansouri, de former un gouvernement le 29 septembre, après que son parti est arrivé en tête des élections législatives du 23 septembre.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI), qui dirigeait le gouvernement sortant et est arrivé en deuxième position aux élections avec 66 sièges, ne fait pas partie de la nouvelle coalition.